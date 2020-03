Ikea fecha todas as lojas em Portugal por tempo indeterminado devido ao surto de coronavírus

As lojas da cadeia de móveis Ikea vão fechar portas, temporariamente, a partir desta quarta-feira, 18 de março. A medida foi anunciada hoje pela empresa de origem sueca e tem como objetivo conter o surto do novo coronavírus.Em comunicado enviado às redações, a Ikea detalha que vai encerrar temporariamente as lojas e estúdios de planificação que detém em Portugal, mantendo, no entanto, a operação da loja online.A opção foi tomada "após a declaração do primeiro-ministro no passado dia 16 de março, de que todos os retalhistas têm o poder de decisão de fechar ou não os seus espaços comerciais", lê-se na mesma nota.A empresa "continua a monitorizar a situação de perto e irá agir de acordo com as recomendações das autoridades relevantes e da Direção Geral de Saúde, com o objetivo de abrir as lojas ao público o mais rápido possível", não avançando com uma data. A Ikea conta atualmente com cinco lojas em Portugal, em Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga.