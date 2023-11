Iluminações de Natal em Lisboa vão estar ligadas de 30 de novembro a 6 de janeiro

As iluminações de Natal em Lisboa vão ser inauguradas em 30 de novembro e manter-se-ão ligadas até ao Dia de Reis, 6 de janeiro, funcionando com horário reduzido para poupança e eficiência energética, informou esta segunda-feira a câmara municipal.

"Lisboa será iluminada nos locais tradicionais, entre praças, ruas e avenidas, com recurso a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, permitindo um aforro energético na ordem dos 80% face à tecnologia de incandescência", indicou o município, em resposta à agência Lusa.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a inauguração das iluminações natalícias está agendada para 30 de novembro, pelas 19h00, no Terreiro do Paço, e "será seguida de um concerto dos Anjos, com temas de Natal, e de um fogo-de-artifício", com entrada livre.

À semelhança dos anos anteriores, a iniciativa "Iluminações de Natal" é promovida através de um protocolo entre o município e a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS), com um investimento de 749.500 euros, "valor igual ao dos últimos anos", referiu a autarquia, sob a presidência de Carlos Moedas (PSD).

"A CML, prosseguindo medidas de poupança e de eficiência energética, irá manter o funcionamento das iluminações de Natal com o horário reduzido, tal como no ano passado, mas antecipando em meia hora, a pedido dos comerciantes e da UACS", adiantou.

Segundo o município, os horários das luzes de Natal são das 17h30 às 23h00 aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; das 17:30 às 24:00 às sextas-feiras e sábados; e das 17h30 à 01h00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano.

Além de lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, "a CML procura sempre optar por garantias na utilização das mais recentes técnicas de poupança, quer pela utilização de materiais mais eficientes, quer pela utilização de energias renováveis durante a produção".

A Câmara de Lisboa realçou ainda que a iniciativa "Iluminações de Natal" é um momento em que muitos comerciantes esperam potenciar as suas áreas de negócio, no sentido de "alcançar mais e melhor oferta comercial, sendo para tal essencial promover mecanismos que contribuam para o acréscimo de movimento nas ruas e nas lojas".

"As iluminações de Natal têm sido um dos pontos altos de estímulo ao comércio em Lisboa e constituem uma tradição fortemente enraizada por todos os que nela vivem e trabalham, assumindo um relevo acrescido devido ao elevado número de turistas e visitantes que, todos os anos, nesta época, visitam a cidade", sublinhou a autarquia.

No âmbito do protocolo com a UACS, ao município de Lisboa compete promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica, bem como a dinamização do espaço público, em conjunto com as entidades associativas do setor.

Para celebrar a época natalícia, a câmara vai instalar o tradicional pinheiro de Natal na Praça do Comércio, assim como uma instalação em forma de bola de Natal no Largo Camões, com 12 metros de altura e que vai criar efeitos de luz em diferentes cores