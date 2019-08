Impacto da cabeça durante mergulhos provoca lesões na coluna

Um mergulho mal calculado na piscina ou no mar pode dar origem a lesões na coluna vertebral que, dependendo da gravidade, provocam a paralisia das pernas (paraplegia) ou dos músculos abaixo do pescoço (tetraplegia). Regra geral, estas lesões são mais frequentes quando a cabeça bate no solo ou numa rocha."Podem mesmo provocar a morte, se a fratura for muito perto do crânio", avisa Carla Reizinho, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV).Segundo a neurocirurgiã, é mais seguro mergulhar na vertical, de pés, do que de cabeça. "As lesões que daí possam advir não são tão graves quanto aquelas que são provocadas pelo impacto da cabeça no solo", diz.Numa piscina deve sempre mergulhar na zona mais profunda. No mar, além de se certificar da profundidade, deve ter a certeza de que não existem rochas ou objetos estranhos.É ainda importante respeitar a Bandeira Vermelha: "Se mergulhar num mar agitado, pode ficar enrolado numa onda e isso é o suficiente para bater com a cabeça na areia e provocar uma lesão na coluna. Quem tem osteoporose deve ter especial atenção, uma vez que faz fraturas com mais facilidade", explica aoCarla Reizinho.Nos casos menos graves, sem uma lesão neurológica, há dor. O tratamento dessas fraturas passa pela utilização de colares cervicais e coletes, se a zona atingida for o pescoço ou o tronco, respetivamente. A imobilização obriga a que não sejam feitos esforços e a interromper a atividade desportiva.Se depois do impacto da cabeça com o solo, durante um mergulho, não houver qualquer outro sintoma além da dor, deve na mesma consultar um médico. É necessário não descurar o incidente e pedir observação médica para garantir que não há qualquer consequência de maior.Os mergulhos são uma das principais causas de lesões na coluna?Existem cerca de 500 acidentes por ano, em Portugal, que provocam fraturas na coluna. Dez por cento estão relacionados com mergulhos.Quando há uma lesão neurológica, sentem um choque elétrico. Além da dor, podem sentir perda de força e de sensibilidade, o que também pode implicar risco de afogamento.Sentem dor que pode ser no pescoço, e irradiar para o braço e chegar às mãos, ou ser no tronco.