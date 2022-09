INEM excluído do reforço da vacina Covid-19

Os profissionais do INEM foram excluídos dos grupos prioritários que vão receber o reforço da vacina contra a Covid-19, segundo uma circular interna do coordenador do núcleo de vacinação, coronel Penha Gonçalves, a que o CM teve esta quinta-feira acesso. Já os profissionais dos Cuidados Continuados, bombeiros e estudantes em estágios clínicos passam a estar contemplados, segundo a mesma circular.Também esta quinta-feira, o Governo decidiu não renovar a situação de alerta devido à Covid-19. "O fim não significa, porém, que a pandemia está ultrapassada", frisou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro. A decisão é justificada com a elevada cobertura vacinal e com a menor agressividade das estirpes.