INEM vai fazer testes ao coronavírus a utentes e funcionários do lar de Vila Real

Uma equipa do INEM vai fazer esta quarta-feira testes a todos os idosos e funcionários do Lar da Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, de onde já foram retirados os utentes confirmados com covid-19, disse fonte da autarquia.

Durante a manhã foram retirados das instalações 11 idosos que testaram positivo para a covid-19 e transportados em ambulância para o hospital militar do Porto.

Há já dois outros utentes internados no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Nesta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) foram ainda confirmados sete funcionários com o novo coronavírus.

Segundo disse a fonte da câmara de Vila Real à agência Lusa, ao final da manhã uma equipa do INEM irá deslocar-se ao lar, localizado no centro da cidade, e fará testes a todos os restantes residentes e funcionários.

Depois de ter sido detetado o primeiro idoso com covid-19, no domingo, foram testados 15 utentes, dando 13 positivos, e oito profissionais, dando sete positivos.

Elementos da Cruz Vermelha estarão presentes no edifício para prestar apoio aos utentes do lar e a Segurança Social assegurará as refeições.

A fonte disse que os "meios não foram desmobilizados" e a expectativa é "que ainda hoje os restantes utentes da instituição sejam transportados".

Os idosos não infetados deverão ser levados para o hospital militar de Braga.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, já tinha dito, durante a manhã, que a evacuação do lar é uma "operação complexa" e envolve "os ministérios da Defesa, Segurança Social e da Saúde, 21 corporações, 30 ambulâncias e um autocarro".

Os funcionários confirmados com covid-19 já se encontram em isolamento e os restantes irão fazer o isolamento profilático determinado pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte.

Precisamente por causa da cadeia de contacto identificada no Lar da Nossa Senhora das Dores, o município acionou terça-feira o plano de emergência municipal.

A autarquia explicou que esta ativação decorre essencialmente da "necessidade de aprofundar a articulação entre as várias entidades com um papel na pandemia de covid-19 e de centralizar a informação sobre todas as questões relacionadas com o combate".

Em Portugal, há 43 mortes e 2995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde.