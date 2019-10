Os produtos "Primer Water Watermelon" e "Primer Water Charcoal", vendidos nas lojas Primark, estão a ser retirados do mercado devido à presença de microrganismos.A informação está a ser avançada na página de Internet da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos em Saúde (Infarmed).Depois de tomada a medida, o Infarmed determinou "a suspensão da comercialização e retirada do mercado de todas as unidades dos referidos produtos e alerta os consumidores que possuam algum destes produtos para que não os utilizem", pode ler-se.