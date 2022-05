Infeção pelo vírus Monkeypox em Portugal pode ser um surto, diz especialista

Os casos de infeção pelo vírus Monkeypox confirmados em Portugal podem constituir um surto, mas não está "para já" identificada qualquer ligação entre eles para além do local onde foram detetados, disse esta quarta-feira a infeciologista Margarida Tavares.

"Podemos utilizar a palavra surto porque podemos falar em surto sempre que há um aumento de casos face ao que é esperado. E nós não esperávamos que nenhum caso ocorresse em Portugal", disse a médica que é membro do grupo de trabalho criado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que está a gerir esta situação.

Em declarações aos jornalistas, no Porto, a também diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e VIH confirmou que os casos foram detetados numa clínica ligada a doenças sexualmente transmissíveis em homens jovens com idades entre os 20 e os 50 anos.