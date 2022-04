Arranca esta quinta-feira às 15h00, no Museu do Fado, em Lisboa, a série de conferências ‘Mais Escola, Melhor Família’. A iniciativa do Correio da Manhã e da CMTV pretende “comprometer a família e a escola numa cultura de paz, contra a violência escolar”, salienta Paulo Sargento, psicólogo e neuropsicólogo clínico forense e comissário da iniciativa. Num momento em que é expectável que a violência escolar “tenderá a incrementar na frequência e intensidade”, torna-se essencial “trazer este debate para a sociedade e arranjar um compromisso entre todos”, frisa.





Na sessão será apresentada a carta de compromisso promovida pelo CM e CMTV, assinada por diferentes personalidades e instituições. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, abre a conferência, que conta com intervenções do diretor nacional da PSP, Magina da Silva, do antigo Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, da presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, e da vereadora da CML, Laurinda Alves. João Oliveira Ferreira, subdiretor do CM/CMTV, será o moderador, e o diretor-geral Editorial do CM, CMTV e revista ‘Sábado’, Carlos Rodrigues, apresentará as conclusões da primeira conferência ‘Mais Escola, Melhor Família’. As conferências serão transmitidas em direto no site do Correio da Manhã (www.cmjornal.pt).