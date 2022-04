Arranca esta quinta-feira, pelas 15h00, no Museu do Fado, em Lisboa, a série de conferências ‘Mais Escola, Melhor Família’. A sessão, em que é apresentada a carta de compromisso promovida pelo CM/CMTV assinada por diferentes personalidades e instituições, contará com a presença do presidente da câmara da capital (CML), Carlos Moedas.









