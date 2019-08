Insta-terapia: a nova moda nos Estados Unidos é fazer terapia no telemóvel

Dr. Phill dava conselhos pela televisão e mostrava como se podia encontrar o amor, resolver conflitos entre irmãos desavindos e sogras que não se podiam ver. Agora os conselhos passaram da televisão para o telemóvel. Ou melhor, para as redes sociais. Até já deu origem a uma nova palavra: Insta-terapia.O famoso psicólogo norte-americano também está no Instagram, mas usa a rede social para divulgar fotografias do seu trablaho, das férias, dos encontros com famosos e dos novos programas. Já a tendência de outros terapeutas é aproveitar a plataforma para dar conselhos, prescrever exercícios de respiração e ajudar alguns pacientes.