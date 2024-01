Internada ao quarto dia de espera idosa que ficou num cadeirão das urgências a aguardar vaga

A mulher de 87 anos que esteve três dias num cadeirão das urgências do Hospital de Loures, como o CM noticiou, só esta quinta-feira teve vaga para internamento.



A idosa encontra-se finalmente num quarto do Hospital Beatriz Ângelo, com direito a uma cama e melhores condições para alimentação e higiene.





A família queixou-se na quarta-feira no livro de reclamações contra as condições de atendimento "desumanas" e falta de cuidados de higiene e alimentação adequada.

A idosa sofre de Alzheimer, mas não foi autorizada a entrada de um acompanhante para a apoiar.





A mulher, cujo nome a família optou por não divulgar, dirigiu-se ao hospital na segunda-feira, às 16h00, com falta de ar. Só foi atendida na terça-feira, às 14h00, após 22 horas de espera, tendo ficado num cadeirão nas urgências a receber oxigénio, até ser passada, na quarta-feira, para uma maca no corredor.Tem uma infeção urinária e está a tomar antibiótico, mas falta perceber a origem da falta de ar.

O hospital confirmou na quarta-feira "condições de aumento de procura da urgência, que poderão causar constrangimentos pontuais".



A unidade "nega que os doentes a seu cuidado não recebam os cuidados de higiene e alimentação".