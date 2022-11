Internamentos de crianças com infeções respiratórias não param de aumentar

Há algumas semanas que os hospitais do País têm assistido a um aumento exponencial do número de infeções respiratórias em crianças, sobretudo nas mais novas, com idades inferiores a três anos. Esta realidade deve-se a uma mudança da sazonalidade dos vírus respiratórios. O aumento da transmissibilidade e dos internamentos tem gerado uma onda de preocupação entre os pediatras.Segundo o jornal Público, têm sido registados mais casos de infeção associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) que, apesar de poder atacar pessoas de qualquer faixa etária, tem mais tendência para afetar crianças até aos dois anos. Desde outubro do ano passado, "foram reportados 285 casos de internamento por VSR em Portugal: 42% eram bebés com menos de três meses, 15% eram bebés pré-termo e 14% tinham baixo peso ao nascer". 11% dos 285 casos foram internados em unidades de cuidados intensivos ou necessitaram de ventilação não invasiva.Fazendo uma comparação com outubro deste ano, 41 crianças já necessitaram de cuidados hospitalares devido a infeção por VSR. Só esta terça-feira existiram, no mínimo, 35 crianças internadas devido a este vírus.De forma a prevenir a infeção, os especialistas recomendam a utilização de máscaras por parte dos adultos caso estejam constipados e uma constante higienização das mãos. Adicionalmente, os pais devem evitar levar os filhos para os infantários quando estão doentes.