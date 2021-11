Pessoas que tomaram vacina da Janssen contra a Covid-19 vão receber segunda dose

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas e o Vice-Presidente do INFARMED António Faria Vaz estão presentes numa conferência de imprensa a fazer um ponto de situação da vacinação contra a Covid-19 e também contra a Gripe.



Graça Freitas começou por explicar que "a pandemia ainda não acabou, nem em Portugal, nem no mundo".





Assim sendo, existemacessível para população com mais de 65 anos, profissionais de saúde e bombeiros que transportam doentes. Agora, o intervalo entre a última dose e a dose de reforço das pessoas elegíveis para a terceira dose é agora entre 5 a 6 meses."Encurtamos o intervalo para que as pessoas se possam vacinar mais depressa", vincou mencionando que os, com exceção dos que já levaram duas doses da vacina contra a Covid-19.A Diretora-Geral da Saúde explicou ainda que asda dose única, 90 dias depois de terem levado a última dose. Para esta dose, pessoas com mais de 18 anos podem levar a dose de reforço.Graça Freitas explicou que as medidas anunciadas "estarão numa norma publicada ainda hoje [esta quinta-feira]". "Com a vacinação da Janseen temos mais um milhão de pessoas ficam elegíveis para a dose de reforço"."O inverno, volto a dizer é sempre uma estação agressiva para a nossa saúde, quer pelo frio, quer para a nossa saúde. Estamos a fazer este apelo ao reforço porque a proteção vai decaindo ao longo do tempo. Esta dose de reforço é para que no inverno volte a haver uma subida da dose de anticorpos. Queremos que as pessoas se disponham a vir ao processo de vacinação", reforçou.A Diretora-Geral da Saúde disse ainda que as pessoas que, neste momento, morrem em Portugal por Covid-19 "são cidadãos com 80 ou mais anos de idade, com uma carga de doença muito grande. A maior parte está vacinada"."Quero aqui deixar bem claro para manterem a confiança nas vacinas. Nós sempre, sempre dissemos que não sabíamos quanto tempo durava a proteção das vacinas contra a Covid-19", reforçou Graça Freitas lembrando que também a vacina do tétano tem prazos na nossa vida.