Inundações e quedas de árvores em Lamego, Armamar e Resende

Vídeo mostra cheias no distrito de Viseu.

Os concelhos de Lamego, Armamar e Resende, no norte do distrito de Viseu, foram esta quarta-feira afetados pelo mau tempo, que provocou inundações e quedas de árvores, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, a chuva forte sentiu-se a partir das 15h00 e, dos três concelhos, o de Lamego foi o mais afetado.



"Há várias ocorrências de inundações e quedas de árvores devido ao mau tempo, mas sem gravidade", referiu.



O número de ocorrências registado devido ao mau tempo ainda não está contabilizado, acrescentou.



Em Lamego foi capturado um vídeo que mostra a intensa chuva que se faz sentir.