Em "Virar Travesti. Trajetórias de vida, prostituição e vulnerabilidade social" [Tinta da China], vencedor do Prémio APAV para a Investigação de 2019, Nélson Alves Ramalho traça um retrato de uma realidade ainda relativamente desconhecida, do ponto de vista da abordagem empírica, em Portugal.É este, aliás, o primeiro grande estudo de uma realidade que permance um estigma dentro do estigma maior que é a atividade dos profissionais do sexo em Portugal, ou a prostituição.