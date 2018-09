Investigadores em Portugal fazem descoberta sobre mecanismos de defesa do parasita da malária

Estudo representa "um valioso contributo para o crescente conhecimento" deste tipo de organismos.

Uma equipa de investigadores em Portugal descobriu que o parasita malária e a bactéria 'E.coli' evitam a sua destruição através da modulação de proteínas recetoras da célula hospedeira.

Num artigo agora publicado na revista científica 'Scientific Reports', os investigadores explicam que até agora sabia-se que várias bactérias e parasitas se servem da maquinaria da célula hospedeira para seu proveito, evitando a sua própria destruição, ou fagocitose, sem que em muitos dos casos se saiba exatamente como e que agora foi descoberto o mecanismo pelo qual estes microrganismos subvertem a fagocitose da célula hospedeira.

"O sistema imunitário tem como função defender as células de agentes patogénicos externos ao organismo. A primeira linha de defesa é operada por células como os macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas, cuja função é fagocitar ("fagos" = comer e "citos" = célula), ou, por outras palavras, internalizar e destruir os agentes patogénicos" adiantam a equipa de investigadores do Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC-NMS|FCM) da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), liderada por Duarte Barral (CEDOC-NMS|FCM).



A fagocitose é o englobamento e digestão de partículas sólidas e micro-organismos por células, processo que nos humanos está ligado diretamente ao processo imunológico.



Duarte Barral explica num comunicado que o estudo representa "um valioso contributo para o crescente conhecimento não só das estratégias usadas por estes microrganismos, mas também dos mecanismos de defesa das nossas células contra eles".



"Futuramente, este conhecimento poderá ter importância no desenvolvimento de novas estratégias para combater infeções provocadas por este tipo de microrganismos", adianta.



Num estudo anterior, os investigadores tinham já demonstrado que o parasita da malária 'Plasmodium berghei', e a bactéria 'E. coli', ao infetarem as células do hospedeiro levam ao aumento da expressão de proteínas da célula hospedeira, cuja consequência é a inibição da fagocitose e consequentemente da destruição dos parasitas.



Duarte Barral, salienta que "é interessante que uma bactéria e um parasita tenham evoluído independentemente estratégias semelhantes de escapar à sua destruição, provavelmente por ser a forma mais eficiente de o conseguir; isto revela um conhecimento profundo dos mecanismos celulares por parte dos microrganismos, resultado de milhões de anos de co-evolução".