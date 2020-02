Investigadores testam formas de afastar golfinhos das redes de pesca no Algarve

Um projeto da Universidade do Algarve (UAlg) está a testar formas de afastar os golfinhos de artes de pescas através de alarmes sonoros, diminuindo a sua mortalidade e os prejuízos para os pescadores, disse à Lusa uma investigadora.

"Os ensaios estão a decorrer e no caso das redes de emalhar são muito promissores, com 100% de sucesso na redução das capturas acidentais de cetáceos", revelou à Lusa a investigadora Ana Marçalo, uma das coordenadoras do projeto iNOVPESCA.

Desde junho passado que os alarmes acústicos estão a ser testados em redes de embarcações de Olhão, Quarteira (Loulé) e ilha da Culatra (Faro), fazendo a monitorização do sistema para perceber "os seus efeitos e eventual habituação dos animais".

A habituação dos cetáceos ao sistema pode vir a ser um problema, admitiu Ana Marçalo, já que se trata de animais "bastante inteligentes".

Numa primeira fase, foi feito um levantamento da captura acidental de animais marinhos (cetáceos, aves e tartarugas) no Algarve, com os resultados a revelarem a pesca do cerco e as redes de tresmalho e emalhar (fixas na coluna de água) como "as mais problemáticas", principalmente na zona do sotavento (leste).

A conservação das espécies é uma das preocupações do projeto, já que a captura acidental contribui para uma "mortalidade considerável", além dos prejuízos causados devido aos danos nas artes de pesca, referiu a investigadora.

Nas redes estáticas fundeadas, ou seja, de emalhar, o problema é "a facilidade" com que o golfinho roaz corvineiro "aprendeu a alimentar-se" dos peixes que ficam presos e são habituais na sua alimentação, provocando prejuízos "quer no pescado, quer pela destruição das redes".

No cerco, o golfinho comum é a espécie mais afetada e onde irão ser feitos ensaios com alarmes acústicos "na primavera deste ano" para avaliar a redução da sua captura acidental.

Mostrando-se otimista face os resultados obtidos nos testes já realizados, Ana Marçalo alertou, no entanto, para o facto de o tamanho da frota tornar "impraticável a colocação dos alarmes em todos os barcos", o que iria "aumentar o ruído" no ambiente marinho e "afastar os animais do seu habitat natural".

A investigadora destacou a importância da criação de um manual de boas práticas, juntamente com a comunidade piscatória, para "desenvolver ideias" para a utilização dos alarmes acústicos em artes adequadas, que estejam na água "apenas um determinado tempo e em certas estações do ano, estabelecendo certos limites".

A instalação dos alarmes fica a "custo zero para os profissionais da pesca", mas cada um "tem um valor de 2.500 euros" e precisam de ser colocados "a cada 400 metros", em redes que podem chegar a vários quilómetros.

Contudo, existem plataformas de financiamento inseridas no programa Mar 2020 às quais "as associações de pescadores deverão estar atentas", para se poderem candidatar quando abrirem os concursos.

O iNOVPESCA - Redução de Interações de espécies marinhas protegidas pescarias costeiras Algarvias: Inovação de procedimentos e técnicas de mitigação - é um projeto financiado pelo programa Mar2020 coordenado pelo grupo das Pescas, Biodiversidade e Conservação do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da UAlg.

O seu objetivo é avaliar o nível de problemas associados às interações de cetáceos e outras espécies protegidas (tartarugas marinhas e aves) com as pescarias costeiras algarvias, procurando resolvê-los testando novos métodos de mitigação.