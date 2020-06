IPO de Lisboa regista 72 casos de infeção pelo novo coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde o início da pandemia de Covid-19 em Portugal, em março, já foram registados 72 casos positivos de infeção no IPO de Lisboa. Deste total, 20 referem-se a um novo surto no serviço de hematologia da instituição, detetado na segunda-feira, mas só conhecido publicamente ontem.O atual surto começou com um teste positivo de médico e de um assistente operacional no decorrer de rastreios habituais. De imediato,...