Irmãos Guedes ousados em calendário solidário dos Bombeiros de Coimbrões

Os Bombeiros de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, lançaram um calendário solidário para 2021 com fotografias ousadas de Pedro e Ricardo Guedes.O valor angariado será utilizado na aquisição de equipamentos de proteção para os operacionais no combate a incêndios urbanos industriais.

"As imagens foram captadas em cenário de combate a este tipo de incêndios. Contámos com a disponibilidade solidária dos modelos, que são da nossa terra, bem como do fotógrafo Pedro Afonso e da gráfica Vox, que imprimiu gratuitamente os cerca de três mil calendários que temos agora à venda", explicou ao CM Luís Araújo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.





O valor de cada calendário é 3,50 euros. Além do quartel da corporação de bombeiros, os calendários podem ser entregues em vários estabelecimentos comerciais e podem ser enviados por correio com acréscimo dos portes de envio.