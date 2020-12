Já conhece as previsões para o seu signo em 2021?

Num ano ímpar como aquele do qual nos despediremos em breve, depositam-se todas as esperanças nas previsões para os 12 meses que se seguem. Até para os mais céticos não faltará de certeza a tentativa de visualizar que moldes tomará o futuro nos próximos 365 dias.No seu livro mais recente, Astrologia 2021 para uma Vida Próspera, Saudável e Feliz, Paulo Cardoso confessa que a sua função enquanto astrólogo se foca em mostrar a cada pessoa "as suas qualidades, os seus méritos e as datas ou períodos em que deverão usar estes fatores de ‘sobrevivência’".