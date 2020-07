Já não se registavam tantos mortos por Covid-19 num só dia há um mês

O número de mortos com Covid-19 aumentou substancialmente, com 11 casos registados na quinta-feira. Segundo o relatório de situação divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 374 novos casos, 300 dos quais na região de Lisboa.O último dia com mais de 10 vítimas mortais tinha sido 3 de junho. Por concelhos, Sintra foi o concelho com mais casos novos (62), seguindo-se Cascais (44) e Amadora (32).