11 mortos e 374 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos e infetados por coronavírus voltou a subir nas últimas 24 horas em Portugal. Esta sexta-feira, no Boletim Epidemiológico da DGS contam-se mais 11 mortos e mais 374 infetados com covid-19.O número de casos confirmados de infeção com coronavírus em Portugal é agora de 43156 e o número de óbitos pela doença é de 1598.Regista-se ainda aumento no número de casos recuperados, com mais 327, sendo que no nosso País já recuperaram, até ao momento, da covid-19, um total de 28.424.O número de internados diminuiu para 495, menos 15 do que ontem, e o número de doentes em Cuidados Intensivos aumentou para 77, mais cinco do que na quinta-feira.Quanto aos casos de Covid-19 no Hospital de Cascais, a ministra da Saúde defendeu que neste momento a situação é de "tranquilidade" dado que em 234 camas hospitalares, 39 estão ocupadas com casos positivos do vírus.Relativamente aos lares, Marta Temido defende que vão continuar a vigiar os casos de perto e que vão reforçar as testagem nos vários lares.Marta Temido referiu ainda a questão das infeções de coronavírus em transportes, referindo que dos casos que tem conhecimento, não há casos ligações aos transportes públicos.Sobre a situação portuguesa e a exclusão de Portugal dos corredores aéreos do Reino Unido, Marta Temido afirma que "não há nada que justifique esta decisão", especialmente tendo em conta o caso português comparado com o britânico.Há ainda 34 surtos ativos no país, 18 dos quais na região norte, cinco no centro, cinco no Alentejo e outros seis no Algarve.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 300 dos 374 novos casos e é também a zona do país onde morreram as 11 pessoas nas últimas 24 horas.