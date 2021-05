Já olhou para a Lua? Quarta-feira é dia de eclipse lunar total e a maior Super Lua do ano

Esta quarta-feira, dia 26 de maio, vai poder ver a maior lua cheia do ano com o primeiro eclipse lunar total desde janeiro de 2019. O eclipse não poderá ser visto em Portugal uma vez que ocorre durante o dia, mas a Super Lua sim.As Super Luas, embora a definição varie, ocorre quando a lua cheia acontece perto do ponto mais próximo da sua órbita da Terra. Esta semana, o centro da Lua estará a 357.462 quilómetros do centro da Terra, ou seja, aproximadamente 48.000 quilómetros mais perto do que a Lua cheia mais distante do ano, que ocorrerá em dezembro de 2021.Eclipses lunares totais ocorrem apenas quando a Lua está cheia, pois exigem que a Terra esteja diretamente entre o Sol e a Lua. Conforme a lua desliza totalmente para a sombra da Terra, ela adquire uma cor rosada.Este tom rosado da Lua só poderá ser visível na costa oeste das Américas, na costa leste da Ásia e nos territórios do Pacífico intermediários.