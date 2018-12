Jornadas da juventude trazem Papa a portugal em 2022

Evento com 1 milhão de participantes deverá decorrer em Base militar. Ota e Monte Real são as opções em cima da mesa.

Por Secundino Cunha e José Carlos Marques | 02:28

As Jornadas Mundiais da Juventude, um dos eventos da Igreja Católica que mais fiéis reúne, vão ter lugar em Portugal em 2022, e serão presididas pelo Papa Francisco.



Ao que o CM apurou, o anúncio oficial deverá ser feito em janeiro, durante as Jornadas que vão decorrer no Panamá, entre 23 e 27 de janeiro e onde estarão o Cardeal Patriarca de Lisboa e o Presidente da República.



O pedido para que Portugal organize o evento foi oficializado em 2017, mas há cerca de 10 anos que o clero português quer trazer uma celebração que começou em Roma, em 1986, mas que foi inspirada por um convívio de João Paulo II com jovens lusos no Estádio do Restelo, em 1982.



O local para as celebrações poderá passar pela utilização de uma base militar: Ota e Monte Real são hipóteses. Entretanto, ontem, o Papa expressou preocupação com a questão da homossexualidade no seio da Igreja Católica, entre padres e religiosos. "É uma realidade que não podemos negar", disse, durante a entrevista que deu origem ao livro ‘A Força da Vocação - A Vida Consagrada Hoje’, que é publicado esta segunda-feira em 10 línguas, incluindo o português.