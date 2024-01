José Maria é o primeiro bebé do ano em Leiria

Chama-se José Maria o primeiro bebé nascido este ano de 2024 na Maternidade do Hospital de Santo André, em Leiria.O nascimento estava previsto para meados de janeiro, mas a mãe, Cristina Duarte, deu entrada no Hospital na manhã desta segunda-feira, e o parto ocorreu às 13h12.O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santo André esteve encerrado desde quinta-feira e só reabriu às 9h00 desta segunda-feira.O trabalho de parto decorreu de forma normal e o recém-nascido e a mãe estão no Hospital de Leiria.José Maria nasceu com 3,15 quilos e é o primeiro filho de um casal residente na Nazaré.