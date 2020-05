Imigrante de 29 anos que morreu de coronavírus deixa mulher e dois filhos

Johirul Islam, de 29 anos, natural do Bangladesh, é a vítima mortal mais jovem de Covid-19 em Portugal. "Residente no nosso país há oito anos, deixa mulher e dois filhos (um menino de um ano e uma menina de quatro anos) que vivem no país asiático", disse aoum amigo, Kamrul Ali. O funeral decorreu esta terça-feira no Cemitério do Lumiar, em Lisboa, confirmou aoo sheik David Munir, da Mesquita de Lisboa, que realizou a oração fúnebre.O jovem, conhecido na comunidade por Bappi, tinha uma loja no Martim Moniz, em Lisboa, e foi enterrado no talhão islâmico do cemitério do Lumiar. O enterro obedeceu às medidas de segurança decorrentes da doença ser altamente contagiosa. O jovem sofria de hipertensão e é o primeiro muçulmano a morrer de Covid-19, em Portugal, segundo o sheik David Munir.Além do jovem muçulmano, no último relatório sobre a Covid-19 em Portugal foi divulgada a morte de mais dez pessoas. Esta terça-feira foi o dia em que foi divulgado o menor número de óbitos diários desde 25 de março. Destes, quatro mortos ocorreram na área de Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Centro e quatro no Norte. Portugal registava esta terça-feira 1074 mortes por Covid-19, divulgou a Direção-Geral da Saúde.No total existiam 25 702 casos registados, mais 178 doentes nas últimas 24 horas. O documento revela que estão hospitalizados 818 pacientes, dos quais 134 em Unidades de Cuidados Intensivos. O número de doentes recuperados é de 1743, mais 31 face a segunda-feira.Mais de 2300 profissionais, como médicos e enfermeiros, foram contratados durante a pandemia de Covid-19 para o reforço do Sistema Nacional de Saúde, avançou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.