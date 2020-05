Recuperados de coronavírus já podem doar plasma

Desde esta segunda-feira os doentes recuperados da infeção pelo novo coronavírus já se podem inscrever na página da internet do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) para doarem sangue e se inscreverem, automaticamente, no ensaio clínico a nível nacional da terapêutica com plasma - parte líquida do sangue.O objetivo da técnica, que avança já esta semana, tal como ojá havia noticiado, é dar a pacientes infetados e em estado crítico, anticorpos (defesas) dos que já recuperaram, de forma a combater com maior eficácia o vírus. O processo foi esta segunda-feira explicado pela presidente do IPST, Maria Antónia Escoval, que salientou os bons resultados do tratamento noutros países (mais na página 18).Esta segunda-feira, o boletim da Direção-Geral da Saúde dava conta de mais 20 vítimas mortais de Covid-19 em Portugal, totalizando agora 1063 óbitos. Também o número de infetados voltou a aumentar, sendo agora 25 524, mais 242 do que no domingo, assim como o número de recuperados: 1712 pessoas ultrapassaram a doença, mais 23 do que no último documento da DGS.Nas últimas 24 horas, 43 pessoas saíram do internamento. Há agora 813 doentes internados, dos quais 143 em unidades de Cuidados Intensivos - menos um do que na véspera. Sobre a data em que as visitas a lares vão ser permitidas, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas disse não querer que os utentes "se sintam isolados ou abandonados", mas alertou para a necessidade de haver contenção enquanto não houver norma definida.Graça Freitas advertiu para a diferença entre máscaras e viseiras. "A viseira não é um método que dispense utilização de uma máscara", disse. No interior dos transportes públicos é possível usar-se, no entanto, viseira sem máscara.O secretário de Estado da Saúde, António Sales, revelou esta segunda-feira que desde o dia 1 de março já foram realizados 450 mil testes em Portugal. "Só no último dia de abril foram feitos 16 200", garantiu na conferência de imprensa.

