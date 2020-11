Jovens, álcool e pouco distanciamento: Bar em Coimbra no centro de polémica e alvo de críticas

O bar mandarim apagou as fotografias q estão a dar polémica mas deixou outras tantas desde o inicio de pandemia. Estive a ver no Facebook e imensa gente está avaliar negativamente devido a isso. Podem fugir mas n se podem esconder pq uma vez q postam na net, é p sempre da net. — Cláudia (@claucoimbraa) November 6, 2020

Casos por dia: mais de 7mil

Bar chamado Mandarim em Coimbra ontem: festa, alcool e todos em cima uns dos outros <33333 — Madalena (@mrszkins) November 6, 2020

O Bar Mandarim em Coimbra está no centro da polémica depois de ter publicado na passada sexta-feira um álbum de fotos da noite anterior onde se podem ver vários jovens a beber álcool, sem garantir o distanciamento social e sem máscara.Este sábado, o álbum de fotografias que havia sido publicado já foi eliminado da página de Facebook do Bar. Nos comentários ao álbum de fotos estavam vários testemunhos de revolta e críticas à forma como os jovens estavam descontraidamente a conviver sem preocupações com a crescente onda de casos de Covid-19 que está a levar o Governo a impôr medidas mais restritivas aos cidadãos.Nas redes sociais multiplicam-se os testemunhos de revolta para com a situação: