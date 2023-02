O Ministério Público (MP) abriu um inquérito ao negócio da compra pela TAP de 53 aviões Airbus. No centro desta investigação está a suspeita de que a companhia aérea terá adquirido as aeronaves por um valor 20% superior ao preço de mercado. Como o investimento está estimado em 1,6 mil milhões de euros e será feito através de ‘leasing’, segundo a auditoria do Tribunal de Contas à reprivatização e recompra da TAP, suspeita-se que a TAP poderá pagar cerca de 320 milhões de euros a mais pelas aeronaves.









