Lar de Aveiro com registo de 20 mortos por coronavírus

A morte de duas utentes, este fim de semana, no lar da Misericórdia de Aveiro, em Oliveirinha, elevou para vinte o número de óbitos por Covid-19 na instituição.Há ainda a registar 99 infetados com o novo coronavírus.Destes, 77 são idosos e 22 são funcionários da instituição, que criou uma ala para isolar os casos positivos. "Estamos todos a combater esta pandemia, os funcionários responderam de forma positiva e estão motivados para continuar o seu trabalho com os utentes", afirmou aoFrancisco Ferreira, da direção da Misericórdia.A Câmara de Aveiro entregou três remessas de equipamentos de proteção individual à instituição. Na segunda-feira, foram entregues 400 fatos de proteção, outras tantas máscaras e cem óculos. "Estamos a trabalhar em articulação com a autarquia, a delegada de saúde e o hospital", notou o responsável.No distrito vizinho do Porto, depois da morte de duas idosas com mais de 80 anos, a 3 de abril, o lar Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, registou agora mais duas vítimas mortais. Trata-se de duas utentes entre os 80 e os 90 anos de idade, que faleceram no final da semana passada no Hospital Santos Silva.Cresce assim para quatro o número de vítimas naquela instituição que regista 16 infetados (13 utentes e três funcionários). Segundo o responsável do lar foram testados 22 funcionários na passada quarta-feira, sendo que três deles acusaram positivo. Quanto aos utentes, a instituição esclarece que tem sete casos que estão a ser tratados no lar e outros seis internados no hospital. Ao todo, aquela instituição acolhe 120 idosos.Cento e dois utentes e colaboradores do Centro de Apoio e Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha, em Vila do Conde, testaram positivo à Covid-19. "Testámos um total de 143 pessoas, entre utentes e funcionários. Dos 97 utentes que temos em regime de permanência, nove não estão contagiados", revela Rui Maia, mesário da misericórdia vila-condense. Não há, contudo, "nenhum caso grave".Um utente do lar de idosos da Casa dos Pobres, em Coimbra, morreu, na sequência de infeção pelo novo coronavírus e há mais dois casos confirmados. Há ainda 14 idosos e 26 funcionários a aguardar a realização dos testes. No mesmo distrito, mas na unidade de Cuidados Continuados de Tábua, registaram-se 20 casos confirmados. No fim de semana foram feitos 50 testes e esta segunda-feira mais 100.Depois de um utente do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca ter sido infetado com Covid-19, a instituição realizou testes aos restantes 50. Todos os resultados deram negativo.O Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, começou esta segunda-feira a receber idosos depois da deteção de residentes e funcionários com Covid-19 e da evacuação do edifício para descontaminação, revelou a instituição.Os espaços de refeição em equipamentos dedicados a idosos devem ser reorganizados para garantir que os utentes não se sentam frente a frente e que não se podem utilizar objetos de uso comum como cestos de pão, recomendou a Direção-Geral da Saúde (DGS), em nota.Os lares são ainda aconselhados a renovar o ar das salas com frequência e a utilizar o espaço por turnos, para garantir distâncias de segurança de um a dois metros entre os utentes.A autoridade recomenda a desinfeção do refeitório, incluindo mesas e cadeiras, sempre antes e depois de cada refeição, incluindo entre turnos, e a não permitir a colaboração dos idosos na organização da sala.