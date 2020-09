Lar de Guimarães com 32 utentes e nove funcionários infetados com coronavírus

O lar do Centro Social de São Torcato, em Guimarães, tem 32 utentes e nove profissionais infetados com coronavírus.Segundo apurou ojunto da Direção da instituição, o primeiro caso foi detetado sexta-feira, dia 11 de setembro. No sábado foram todos testadois à Covid-19. Os resultados chegaram este domingo e confirmaram a infeção em todos os utentes do espaço.

Paulo Novais, juiz da Irmandade de S. Torcato, acrescentou que dois utentes apresentavam "alguns sintomas febris", pelo que estão internados no hospital. "Todos os outros estão assintomáticos", disse ainda, ressalvando que mesmo os que estão internados "não inspiram especiais cuidados".

A instituição desconhece, para já, a origem do surto que conta ainda com nove funcionários infetados, num universo de 23.De acordo com a mesma fonte, foram tomadas todas as diligências de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde Pública, em colaboração com a Proteção Civil, a Segurança Social e a autarquia.