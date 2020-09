Secretário de Estado da Saúde alerta que mais de 50% dos novos casos de Covid-19 tem entre 20 a 49 anos

O Secretário de Estado da Saúde, Larcerda Sales, sublinhou esta segunda-feira a importância de mantermos os cuidados para conter o contágio da Covid-19.De acordo com os dados do boletim epidemiológico, 10% dos casos positivos de Covid-19 são idosos com mais de 70 anos e 51% são pacientes com idades compreendidas entre os 20 e os 49 anos.Lacerda Sales sublinhou que se por um lado são dados positivos dado que os idosos estão a ser salvaguardados, por outro, os dados indicam que as pessoas entre os 20 e os 49 anos não estão a ter os cuidados devidos e alerta: "Não podemos vacilar neste caminho".