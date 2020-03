Lar de Idosos em Barcelos com nove infetados por coronavírus

Cinco utentes e quatro funcionárias do Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa, no concelho de Barcelos, foram confirmados com covid 19. Os cinco idosos estão em isolamento na instituição, assim como outros quatro que também realizaram testes. Quanto às trabalhadoras, estão em casa. Há ainda mais dez casos suspeitos, entre os colaboradores da IPSS, que além do Lar de Idosos, tem ainda as valências de creche e Apoio domiciliário.A direção da instituição está desesperada, devido à escassez de recursos humanos. Das 31 funcionárias, há apenas cinco ao serviço, didividas em duas equipas, para um total de 24 utentes, com idades entre os 79 e os 94 anos. Ao CM, Liliana Silva, diretora técnica do CASP, referiu que as equipas estão "no limite da exaustão".O alerta soou no início desta semana, quando a instituição tomou conhecimento que um utente do serviço de apoio domiciliário tinha morrido devido ao coronavírus. De imediato as duas funcionárias que tinham estado em contacto com o homem, de 91 anos, ficaram em isolamento. Começaram a apresentar sintomas e os testes acabaram por confirmar o pior. Depois de várias diligências da direção do CASP, o INEM esteve na última quinta-feira na instituição e testou nove dos 24 utentes, Cindo deram positivo."Era fundamental testar todos os idosos. Temo que possa acontecer o pior", desabafou a Diretora Técnica, também ela em isolamento.