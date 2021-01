Lar de São Martinho em Miranda do Douro regista três mortes por Covid-19

O Lar de São Martinho, no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, registrou três mortes associadas à covid-19 desde o início do surto a 28 de Dezembro, disse este sábado à Lusa o diretor técnico da Instituição

"Hoje temos a lamentar o terceiro óbito na instituição, tratando-se de uma mulher 101 anos com outras patologias associadas", indicou Vitor Domingues.

Num balanço, o responsável adiantou que houve mais duas mortes registadas no dia 08 de janeiro, tratando-se de uma mulher com 84 anos. Já o segundo caso mortal foi uma mulher com 92 anos que faleceu no dia 09 de janeiro.

Segundo o responsável, há ainda uma idosa com 83 anos que está internada no Hospital de Bragança.

"Para as oito funcionárias que testaram positivo estão curadas da infeção provocada pelo novo coronavírus. Agora, aguardamos indicações das autoridades de saúde para dar como debelado este surto", rematou Vítor Domingues.

O número de casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Lar de São Martinho, em Miranda do Douro, chegou aos 30, entre utentes e funcionários.

O primeiro caso positivo no Centro Social Paroquial São Martinho Angueira, foi detetado em 28 de dezembro de 2020, após um utente ter dado entrada nas urgências hospitalares.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido na sexta-feira pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, a que a Lusa teve acesso, o concelho de Miranda do Douro tem 168 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.