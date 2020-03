Lar Mãe de Jesus em Matosinhos com 30 utentes infetados com coronavírus

O Lar Mãe de Jesus, do Centro Social Paroquial Padrão da Légua, em Matosinhos, tem cerca de 30 dos 90 utentes infetados com covid-19, estando seis deles internados no hospital local, revelou esta terça-feira à Lusa o presidente da instituição.

Os idosos infetados pelo novo coronavírus, que não necessitaram de hospitalização, continuam no lar, mas isolados dos restantes para não haver contágio, disse o padre Joaquim Andrade.

Os primeiros utentes que testaram positivo para a covid-19 estavam no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, distrito do Porto, onde haviam sido internados por outras patologias, contou.

"Quando fizeram os testes, já estavam internados no hospital, não estavam no lar", frisou.

Posteriormente, no sábado de manhã todos os utentes fizeram o teste, depois de um deles sentir dificuldades respiratórias, adiantou o sacerdote.

"Esse utente em particular apresentou dificuldades respiratórias e ligamos para as várias linhas disponíveis para reportar estas situações e ninguém nos atendeu, tendo demorado mais de 24 horas a realizar o teste", comentou.

Depois dos testes realizados aos utentes, os funcionários receberam credenciais para os fazerem nas unidades específicas para tal, mas alguns só conseguiram agendar para a próxima quinta e sexta-feira, afirmou, lamentando tal situação.

Contudo, e apesar desta dificuldade de agendamento, uma das funcionárias da instituição já fez o teste que deu positivo, estando agora em isolamento, frisou.

"Isto é um problema muito grande, porque estamos a falar de pessoas com uma média de idades de 86 anos, logo grupo de risco, e os funcionários têm trabalhado muito, sem olhar a folgas ou fins de semana, mas se parte deles testar positivo ficamos sem mãos e depois como vai ser", questionou.

Sobre a possibilidade de recorrer a voluntários caso essa situação se vier a verificar, solução lançada pela Câmara Municipal de Matosinhos através da criação de uma bolsa de voluntariado, o padre Joaquim Andrade tem "muitas dúvidas" sobre essa solução.

Além disso, lembrou que faltam equipamentos de proteção individual, essenciais para os trabalhadores, o que é um problema.

"Neste momento não temos a mínima hipótese de adquirir esses materiais porque não há fornecedores, para não falar nos preços exorbitantes", vincou.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infetados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.