Lar na Maia onde morreram duas pessoas com coronavírus confirma que 10 utentes estão infetados

um outro utente com 89 anos.

Os resultados dos testes feitos aos utentes do lar O Amanhã da Criança, na Maia, revelaram que há 10 novos casos positivos de utentes e três negativos na instituição.Há ainda cerca de 50 testes por fazer aos utentes desta instituição onde duas pessoas já morreram. As vítimas são uma mulher de cerca de 90 anosO presidente da instituição assumiu esta quarta-feira que iria recorrer aos privados para testar utentes dada a demora das autoridades de saúde.

