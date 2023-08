O Tribunal Constitucional (TC) decidiu esta terça-feira por unanimidade validar a constitucionalidade do decreto do Parlamento que descriminalizou as drogas sintéticas e fez uma nova distinção entre tráfico e consumo em que a quantidade apreendida deixa de ser critério suficiente. A decisão foi tomada em resposta ao pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República, que já anunciou que vai promulgar o diploma.









