Leonor, a menina de dez anos que emocionou Portugal, perde a luta contra o cancro

Leonor, a menina de dez anos que desde abril do ano passado lutava contra um cancro raro e de difícil combate, não resistiu aos tratamentos. A notícia foi avançada pela escola que a menina frequentava e a página de apoio na internet. Leonor era filha de um elemento dos Sapadores de Lisboa, corporação que iniciou na altura do diagnóstico uma recolha de fundos para ajudar a família a pagar os tratamentos que estavam a ser realizados em Espanha. O apelo levou milhares de pessoas a contribuir e permitiu ter alguma esperança com o início dos tratamentos, mas agora a tragédia abateu-se sobre a família.

"Até sempre Leonor.. Ser criança é ter mil sonhos no coração e acreditar que todos eles são possíveis. Ser criança é ser feliz com pouco ou nada, e ter tudo o que precisa ao alcance de um sorriso. A Leonor era tudo isto e ainda aprendeu a ser uma guerreira numa batalha sem igual! E nós aprendemos que perante tanta dor foste a mais brava lutadora, por isso acreditamos que neste momento estás num lugar em que já não estarás a lutar mas sim com o sorriso que sempre te caracterizou. Aos pais, quais guerreiros hercúleos numa batalha sem fim o nosso sentido abraço. A toda a família que viu a sua Leonor partir tão cedo e injustamente sabemos que não existem palavras que façam sentido.

Sabemos que este vazio nunca será preenchido, só desejamos que ao longo do tempo consigam reunir forças para recordarem em conjunto o amor, essa força infindável, que terão sempre pela vossa menina!", foi a mensagem deixada na página ‘Todos pela Leonor’.