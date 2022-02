Aconstrução de transvases para canalizar água dos rios situados a Norte para as regiões do Sul poderia ser a receita para resolver o problema da seca.“É possível trazer água do Norte para o Sul e está na altura de olhar para esta solução, porque já não vamos lá só com aumento da poupança e mais eficiência”, afirmou ao CM Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, sugerindo a construção de transvases para “passar água do Douro e do Mondego para o Tejo”.