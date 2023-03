O patrão do Pingo Doce recebeu, em 2022, mais de 3,7 milhões de euros em salários (1,1 milhões), prémios e bónus relativos a anos anteriores (1,8 milhões) e contribuições para o Plano de Pensões (740 mil euros). Os números foram esta segunda-feira divulgados no relatório sobre o governo das sociedades do Grupo Jerónimo Martins.









