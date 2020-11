Lidl eleito "grupo retalhista do ano" e "melhor loja de Portugal" pelo segundo ano consecutivo

A cadeia de distribuição Lidl foi distinguida, pelo segundo ano consecutivo, a 'melhor loja de Portugal', com a loja de Alcobaça, e o 'grupo retalhista do ano', na segunda edição deste prémio, segundo avançou a cadeia de distribuição em comunicado, este domingo.



De acordo com esta nota da cadeia, "a votação dos consumidores, numa escala de avaliação de 1 a 5, teve por base seis critérios, nomeadamente: gama de produtos, prestabilidade e serviço, especialização e prestação de informações, facilidade de compra, preço e aparência".

"Desta forma, o Lidl Portugal reforça o seu compromisso com a qualidade e diversidade dos seus produtos e serviços, assim como a garantia de uma oferta que satisfaz e vai ao encontro do que os seus clientes procuram, resultantes de verdadeiras parcerias de longa duração com os seus fornecedores e parceiros", adianta o Lidl em comunicado.