Líquido não rotulado e máscaras de papel: O kit de proteção contra o coronavírus entregue a trabalhadores TAP

Os trabalhadores da linha de manutenção de aeronaves da TAP, a operar no Aeroporto de Lisboa, receberam esta semana os primeiros kits pessoais de proteção contra o coronavírus.Apesar das medidas do Governo e da redução de voos devido à iminente propagação da Covid-19 nos aeroportos de todo o País, os trabalhadores da linha de manutenção da TAP só esta semana começaram a receber os primeiros kits de proteção.Os kits são compostos por uma máscara e um par de luvas - repostos diariamente - e um frasco com solução de álcool-gel desinfetante reposto a cada 10 dias, isto segundo uma comunicação enviada aos trabalhadores.A imagem a que oteve acesso mostra o kit de proteção entregue aos trabalhadores. Um par de luvas entregue num saco de plástico com uma máscara de papel e um recipiente não rotulado com um líquido que não chega a preencher metade da embalagem e que deve durar 10 dias, segundo a comunicação entregue pela empresa aos trabalhadores.