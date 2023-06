Lisboa vive esta segunda-feira o ponto alto das festas da cidade, com os casamentos de Santo António, o desfile das marchas populares e os arraiais. A tradição começa a ganhar forma às 11h30, com os casamentos civis (cinco) nos Paços do Concelho. Às 14h00, decorre a cerimónia religiosa na Sé de Lisboa, com os restantes 11 casais.









