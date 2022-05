Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo para viver

Um estudo desenvolvido pela seguradora britânica CIA Landlord concluiu que Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. A pesquisa revela que em Lisboa o salário médio é de, aproximadamente, 1.031 euros, que a renda de uma habitação ronda os 1.622 euros e o custo médio de vida é de cerca de 558 euros por mês.

A seguradora apurou os resultados do estudo após ter comparado rendimentos com preços de habitação e custo de vida. As pesquisas mostraram também que Roma, em Itália e Londres, no Reino Unido, ocupam as duas primeiras posições do ranking de cidades mais caras.

De acordo com a CIA Landlord, Londres é a "cidade menos viável financeiramente do Reino Unido", uma vez que tem uma elevada oferta de emprego mas os custos de vida são altos, fazendo com que esta cidade ocupe a segunda posição do ranking.

Em primeiro lugar surge a cidade de Roma, na qual o salário médio ronda os 1.400 euros, a renda custa aproximadamente 2.000 euros e o custo médio de vida é de 785 euros.

O estudo revelou ainda que a cidade de Berna, na Suíça, é a mais acessível para se viver, com um salário médio que é de cerca de 5.000 euros.