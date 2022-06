É já este domingo que Lisboa vive o ponto alto das festas da cidade, com os casamentos de Santo António, o desfile de marchas populares e arraiais. É o regresso, dois anos depois, dos grandes momentos de animação. A festa começa pelas 11h55, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde cinco casais de Santo António dão o nó, pelo registo.









