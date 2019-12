Lisboa quer investir 14,5 milhões de euros nas pessoas sem-abrigo

A Câmara Municipal de Lisboa vai apresentar um novo plano de ação para as pessoas em situação de sem-abrigo. A proposta, a ser discutida em reunião de Câmara, aponta para um aumento no investimento que vai fixar-se nos 14,5 milhões de euros.

O valor vai ser diluído em quatro anos. O plano passa pela melhoria nas respostas sociais e também dos equipamentos que servem os sem-abrigo. A isto junta-se o objetivo do município de Lisboa de dar uma resposta às 361 pessoas sem teto até ao final de 2021, aprofundando respostas de longa duração para além desta meta.

O aumento da verba disponível, em relação ao que estava inicialmente previsto, resultou de uma alargada discussão sobre o Plano Municipal para pessoas em situação de sem-abrigo (PSSA) e com pressão criada junto do Governo, Segurança Social e outras entidades.

Manuel Grilo, vereador eleito pelo BE e com a pasta dos Direitos Sociais na autarquia avança: "Este investimento é inédito no país. Vamos fazer com que a resposta cresça exponencialmente nas respostas de acolhimento, de habitação, de integração, triplicando o investimento previsto inicialmente. É o maior investimento de sempre nesta área, numa resposta sem igual na redução das desigualdades. A nossa esperança é que haja outras cidades a seguir este exemplo."

Com este novo plano, a resposta em Housing First (Casas Primeiro) será alargada para 400 habitações até 2023. O reforço não passa, apenas, pela habitação mas também pelo acolhimento temporário e emergência. Será, também, criada uma bolsa de emprego público municipal, para além de novas respostas na saúde e autonomização desta população.

O município acredita que, com este novo plano, a Estratégia Nacional para PSSA vai responder às necessidades que se registam em Lisboa, assim como dar resposta a quem se encontra em situação de sem abrigo e ter disponíveis meios para que consigam retirar as pessoas dessa condição.