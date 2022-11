Lisboa reduz horário de iluminações de Natal para poupança energética de 50%

As iluminações natalícias em Lisboa vão ser ligadas a partir de seis de dezembro, com redução do horário de funcionamento, para garantir "poupanças de 50%" no consumo de energia em relação a 2021, anunciou esta sexta-feira a câmara municipal.

Cumprindo com o plano do Governo de poupança de energia 2022-2023, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu, além de ligar as luzes só a partir de seis de dezembro, reduzir o período em que as mesmas estarão em funcionamento, determinando que nos dias de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira estarão ligadas entre as 18h00 e as 23h00 e às sextas-feiras e sábado das 18h00 às 24h00.

No dia de Natal e noite da passagem de ano, o horário de funcionamento das iluminações será prolongado por mais uma hora, estando ligadas das 18h00 à 01h00, informou a CML, numa nota enviada à agência Lusa.