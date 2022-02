A Avaliação Ambiental Estratégica em oito áreas com potencial de existência de lítio concluiu pela exclusão de Arga e Segura, respetivamente no Alto Minho e distrito de Castelo Branco, e viabilizou a pesquisa e prospeção daquele mineral em outras seis zonas, anunciou ontem o Ministério do Ambiente. O concurso público para a atribuição de direitos de prospeção, muito contestado pelas populações, poderá avançar nos próximos 60 dias.









Entre as áreas com luz verde para avançar com a exploração de lítio estão ‘Seixoso-Vieiros’, que abrange os concelhos de Fafe, Celorico de Basto, Guimarães, Felgueiras, Amarante e Mondim de Basto, repartidos entre o Alto Minho e Trás-os- -Montes; e ‘Massueime’, que atinge os municípios de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso e Meda, na Beira Alta.

Ainda nas beiras, poderá avançar explorações em ‘Guarda-Mangualde’, que inclui Belmonte, Covilhã, Fundão e Guarda; ‘Guarda-Mangualde E’, que abrange Almeida, Belmonte, Guarda e Sabugal; ‘Guarda-Mangualde W’, que inclui Mangualde, Gouveia, Seia, Penalva do Castelo, Fornos de Algodres e Celorico da Beira; bem como ‘Guarda-Mangualde NW’, que inclui os municípios de Viseu, Satão, Penalva do Castelo, Mangualde, Seia e Nelas.