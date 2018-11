Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Livro de Eduardo Barroso recorda 45 anos de cirurgias

Médico cirurgião realizou mais de 2 mil transplantes. "Sobreviver" assinala reforma do SNS.

Por Miguel Balança | 08:38

Mais de 2 mil transplantes depois, o médico cirurgião Eduardo Barroso despediu-se do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"Sobrevivi", confessa no livro de memórias lançado no mês em que se reforma do SNS por se estar a aproximar o seu 70º aniversário, o limite de idade previsto por lei: uma súmula "que não pode ser lida como um romance, por não ter princípio, meio e fim" de 45 anos de carreira pública em que se notabilizou à frente do Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação do Hospital Curry Cabral.



"Numa altura em que abandono o SNS, o maior prazer é saber que deixamos no terreno quem tenha a possibilidade de fazer melhor do que nós", revelou, durante a apresentação da obra ‘Sobreviver’ no auditório da Fundação Champalimaud, instituição privada onde continuará a atividade.



Num discurso emocionado, notou a relação franca que tem com quem trata. "Digo e sinto que um sorriso, um gesto ou uma carícia vale quase tanto como a precisão do bisturi".



A cerimónia contou com a presença e discurso do Presidente da República - e amigo pessoal - Marcelo Rebelo de Sousa.