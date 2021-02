Locomotivas do Porto de Leixões vão ser recuperadas

As antigas locomotivas do Porto de Leixões, em Matosinhos, foram recolhidas para serem recuperadas nas oficinas da CP, em Contumil, no Porto.

Estas peças da arqueologia industrial estavam armazenadas na infraestrutura portuária de Leixões, serão avaliadas e, posteriormente, recuperadas de acordo com as recomendações técnicas da CP, indica a Administração dos Porto do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).





Uma das locomotivas é uma Fowler, construída em 1948 e que foi utilizada para o transporte de mercadorias, em Leixões, até 1965.

Após esta recuperação, a APDL "pretende mostrar à comunidade peças que retratam o património histórico e industrial, em particular estas locomotivas que retratam também a ligação do porto à ferrovia".